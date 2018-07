Fortaleza empata fora e Guarani tropeça na Série C

A 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - começou com três empates neste sábado. O Fortaleza-CE manteve a sua invencibilidade ao segurar o Cuiabá-MT. Enquanto isso, Guarani-SP e Juventude-RS continuam com seus jejuns de vitórias e não vencem desde a parada para a Copa do Mundo.

O Fortaleza continua sem perder há quatro meses após empatar com o Cuiabá por 1 a 1, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. O último revés foi para o Icasa, por 3 a 1, no dia 6 de abril, pelo Campeonato Cearense. A boa fase deixa o time na ponta do Grupo A, com 23 pontos, cinco a mais que o próprio Cuiabá.

Quem tropeçou mais uma vez foi o Guarani, que ficou no 0 a 0 com o Madureira-RJ, no Rio de Janeiro. Com mais este resultado, o time de Campinas chegou ao quinto jogo sem vitórias, sendo quatro empates. Agora, soma 11 pontos, na oitava posição do Grupo B. Uma acima da zona de rebaixamento. Os cariocas estão na quarta posição, com 16 pontos.

Tupi-MG e Juventude também empataram por 1 a 1, em Muriaé, no interior mineiro. O empate foi ruim para ambos. Os mineiros perderam a chance de disparar no G4 e seguem com 17 pontos, na terceira posição. Os gaúchos estão na sexta posição, com 14.

No domingo acontecem seis jogos. Destaque para os duelos Mogi Mirim-SP x Duque de Caxias-RJ e Caxias-RS x Guaratinguetá-SP. Mogi Mirim e Caxias, com 20 e 19 pontos, respectivamente, disputam a liderança do Grupo B. Na segunda-feira, Paysandu-PA e CRB-AL fecham a rodada.