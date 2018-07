Fortaleza empata, mas lidera e está invicto na Série C do Brasileiro

O Fortaleza-CE segue em situação confortável na ponta do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional. Jogando neste sábado, o time cearense empatou com o Botafogo-PB por 0 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela oitava rodada. O resultado lhe garantiu o feito de ser o único time invicto na competição.

Ao todo quatro jogos foram disputados pelos Grupos A e B. O Macaé-RJ superou o Mogi Mirim-SP por 2 a 1, Duque de Caxias-RJ e Tupi-MG ficaram no empate por 1 a 1, assim como Guaratinguetá-SP e São Caetano-SP, que empataram por 0 a 0.

Pelo único jogo do Grupo A, o Fortaleza, jogando em casa, não conseguiu sair do 0 a 0 contra o Botafogo-PB. E poderia ter vencido porque jogou melhor, criou mais chances e ainda desperdiçou uma penalidade máxima - Robert bateu e Carlos defendeu.

O resultado não foi de todo ruim para os cearenses, que seguem como o único time invicto, com quatro vitórias, quatro empates e 16 pontos, na liderança isolada. Por outro lado, os paraibanos chegaram aos 11 pontos, brigando na parte de cima da tabela de classificação.

Enquanto isso, pelo Grupo B, o Macaé se deu bem diante do Mogi Mirim. Em casa, o time carioca conseguiu a virada contra os paulistas, que abriram o placar com Wagner, de cabeça. João Carlos e Romário, porém, garantiram a vitória dos mandantes. Com o resultado positivo, chegou aos 14 pontos, dentro da zona de classificação. O clube do interior de São Paulo segue com a mesma pontuação, também em boa situação.

Pelo mesmo grupo, o Duque de Caxias, por sua vez, não conseguiu aproveitar o "fator casa" e ficou apenas no empate com o Tupi por 1 a 1. Marcelinho abriu o placar, de cabeça, para os visitantes e Lucas Limão deixou tudo igual, já aos 47 minutos do segundo tempo. Com o empate, o time carioca chegou aos dois pontos, ainda em situação complicada, na lanterna do grupo. O mineiro chegou aos 12 pontos, na zona intermediária.

O duelo de opostos entre Guaratinguetá e São Caetano não saiu do 0 a 0. Enquanto os mandantes almejavam um melhor lugar no G-4 do Grupo B, os visitantes buscavam a reação para sair da incômoda situação em que se encontram. O ponto deixou o Guaratinguetá com 12 pontos, brigando pela zona de classificação, e o São Caetano com cinco, ainda na zona de degola.