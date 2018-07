Fortaleza faz 6 a 0 no Rio Branco e lidera na Série C

FORTALEZA - O Fortaleza não tomou conhecimento do Rio Branco, em jogo isolado no Campeonato Brasileiro da Série C. Na noite desta quarta-feira, no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense, a equipe goleou o visitante do Acre por 6 a 0, num atuação inspirada do meia Guaru, que fez três gols - Charles, Assisinho e Léo Rodrigues completaram o placar.

Com a vitória no jogo antecipado da 29ª rodada, o Fortaleza chegou aos 22 pontos e assumiu a liderança do Grupo A. Mesmo sendo o único time a ter feito 12 partidas - os demais estão com 11 -, caminha a passos largos para a classificação. Agora está na frente de Sampaio Corrêa e Luverdense, ambos com 20 pontos, e do quarto colocado CRB, que tem 19.

Já o Rio Branco, mesmo contando com a estreia do técnico Artur Oliveira, voltou a perder e continua na lanterna do Grupo A, apenas com três pontos. Com quatro meses de salários atrasados, o clube acreano está praticamente rebaixado para a Série D.