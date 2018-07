Fortaleza fecha primeiro turno na liderança do Grupo A da Série C

Para chegar à liderança do Grupo A com 17 pontos, o Fortaleza sofreu para vencer o Botafogo-PB por 1 a 0, no Castelão, na capital cearense. O time da casa não jogou bem, mas ganhou com um gol de Daniel Sobralense.

O Botafogo vinha de sete jogos invicto e agora está na vice-liderança, com 15 pontos. E pressionado pelo ASA com os mesmos 15 pontos e menor saldo de gols: 4 a 1. O ABC, com 14 pontos, fecha o G4, a zona de classificação para a próxima fase. Remo e Salgueiro têm 13 pontos, enquanto o América-RN soma 12.

Os outros dois jogos do dia envolveram os clubes que lutam contra o rebaixamento. O melhor resultado foi conquistado pelo River do Piauí que foi até a Arena Pantanal e venceu o desmotivado Cuiabá, por 1 a 0. Esta foi a segunda vitória do time piauiense que saiu da zona do rebaixamento, com oito pontos. Além disso, empurrou o Cuiabá para a lanterna, com seis.

No Estádio Cornélio de Barros, no interior de Pernambuco, o Salgueiro empatou com o Confiança por 1 a 1. O time da casa está perto do G4, com 13 pontos, em sexto lugar, mas o alagoano ainda ocupa asa zona de rebaixamento, em nono lugar, com sete pontos.

GUARANI ISOLADO - A situação do Guarani é confortável no Grupo B. Após três jogos sem marcar gols e de perder a invencibilidade para o Mogi Mirim, voltou a vencer no Brinco de Ouro ao bater o Ypiranga-RS, por 2 a 1. Atingiu os 18 pontos e ainda contou com tropeços de seus concorrentes mais diretos. O Mogi Mirim perdeu para o Juventude, por 2 a 1, em Caxias do Sul, enquanto o Botafogo-SP apenas empatou por 1 a 1 com o Macaé. O time de Campinas fechou o turno com quatro pontos de vantagem para o quinto colocado.

Estes resultados deixaram dois paulistas - Botafogo e Mogi - com os mesmos 15 pontos. O time de Ribeirão Preto, porém, é segundo colocado pelo saldo de gols: 9 a 3. Em alta, o Juventude chega pela primeira vez no G4, a zona de classificação, com 14 pontos, em quarto lugar. Supera o Boa, com campanha semelhante, pelo número de gols marcados: 16 a 15.

Ypiranga, sexto, e Tombense, sétimo, têm 13 pontos, mas o time mineiro ainda vai jogar com a Portuguesa, nesta segunda-feira à noite, no Canindé, em São Paulo. Em caso de vitória pode chegar aos 16 pontos e assumir a vice-liderança. A Portuguesa tem oito pontos, em oitavo, após perder por 2 a 1 na rodada passada para o Guaratinguetá, lanterna com quatro. O Macaé também está na zona de descenso, com sete pontos, em nono.

Confira os jogos da 3.ª rodada da Série C:

Sábado

América-RN 1 x 1 Remo

Boa 4 x 0 Guaratinguetá

ASA 2 x 1 ABC

Domingo

Guarani 2 x 1 Ypiranga-RS

Juventude 2 x 1 Mogi Mirim

Botafogo-SP 1 x 1 Macaé

Salgueiro 1 x 1 Confiança

Cuiabá 0 x 1 River-PI

Fortaleza 1 x 0 Botafogo-PB

Segunda-feira

19h15 - Portuguesa x Tombense