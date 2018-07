Fortaleza ganha e lidera grupo na Série C do Brasileiro

Cinco jogos foram válidos pelo Grupo A. Em casa, o Fortaleza venceu o Santa Cruz-PE por 2 a 0, ficando com 26 pontos, igual ao Luverdense-MT, que perdeu para o Treze-PB, de Campina Grande (PB), por 1 a 0. O time cearense leva vantagem no saldo de gols: 16 a 8. A derrota derrubou o clube pernambucano para a oitava posição, com 21 pontos. Em alta, o paraibano aparece com 23 pontos, em sexto lugar.

A surpresa foi a derrota do Sampaio Corrêa-MA, fora de casa, para o Baraúnas-RN por 1 a 0, que tirou o time do Maranhão do G4, a zona de classificação - agora com 23 pontos, em quinto lugar.

O Águia-PA se manteve em terceiro, com 25 pontos, mesmo empatando em casa e sem gols com o Cuiabá-MT, que tenta evitar o rebaixamento e agora tem 18 pontos, em nono lugar. O CRB-AL completa o G4, com 24 pontos, depois de segurar o 0 a 0 com o Brasiliense-DF, em Taguatinga (DF). O time candango é o sétimo colocado, com 22 pontos.

PELO GRUPO B - No sábado, o Guarani empatou, por 1 a 1, com o Barueri-SP e ficou na liderança isolada, com 22 pontos. E passou o domingo torcendo contra seus principais concorrentes. Deu certo. Os três vice-líderes têm os mesmos 21 pontos, mas estão separados pelo saldo de gols: Vila Nova-GO, Macaé-RJ e Caxias-RS, com saldo de 6, 2 e -1.

O Vila Nova perdeu o duelo goiano para o Crac, em Catalão (GO), por 1 a 0, ficando com 21 pontos, na vice-liderança. O rival, em alta, tem 15 pontos, em sétimo lugar, e fora da zona de rebaixamento.

Em terceiro lugar aparece o Macaé, com 21 pontos, após o empate sem gols com o Betim-MG, com 17, em sexto. O quarto colocado é o Caxias, com 21 pontos, mesmo tendo perdido, no último sábado, por 2 a 1, para o Mogi Mirim-SP, quinto com 20.

Na briga contra o rebaixamento, o Duque de Caxias-RJ empatou sem gols em casa com o Madureira-RJ. O time mandante tem 12 pontos, em penúltimo lugar, mas corre o risco de perder nove pontos no STJD. O rival tem 15 pontos, em oitavo lugar. O lanterna é o Barueri, com 10.

Confira a 13.ª rodada da Série C:

Sábado

Mogi Mirim-SP 2 x 1 Caxias-RS

Barueri-SP 1 x 1 Guarani-SP

Domingo

Brasiliense-DF 0 x 0 CRB-AL

Macaé-RJ 0 x 0 Betim-MG

Duque de Caxias-RJ 0 x 0 Madureira-RJ

Crac-GO 1 x 0 Vila Nova-GO

Baraúnas-RN 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Águia-PA 0 x 0 Cuiabá-MT

Treze-PB 1 x 0 Luverdense-MT

Fortaleza-CE 2 x 0 Santa Cruz-PE