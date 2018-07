Fortaleza ganha mais uma e Mogi Mirim é líder na Série C

O Fortaleza continua sobrando dentro do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Tanto que fez mais uma vítima, neste sábado à tarde, na capital cearense, ao bater o Salgueiro, por 2 a 0, pela 10.ª rodada. A equipe, agora, soma 22 pontos, contra apenas 13 do time pernambucano, ainda na quarta posição, portanto, dentro do G4. No Grupo B, o Mogi Mirim assumiu a liderança ao fazer 2 a 1 sobre o Guaratinguetá.

Os gols tricolores foram marcados por Robert, de cabeça, e Marcelinho Paraíba, ambos no primeiro tempo. E a briga pela vice-liderança está equilibrada, porque é dividida por Cuiabá e Botafogo-PB, que venceram fora de casa. Os dois têm os mesmos 25 pontos, mas o time de Mato Grosso é vice-líder pelo critério de desempate: tem saldo de gols maior - 6 a 3.

O Cuiabá foi até Catalão e venceu por 2 a 0 o Crac, que está com oito pontos na vice-lanterna, só na frente do Águia, com sete. O Botafogo foi até Campinas Grande e jogou por uma bola. Ela saiu aos 27 minutos do segundo tempo, num chute com efeito do meia Chapinha. A derrota deixou o Treze com 10 pontos, em sexto lugar, em posição apenas intermediária.

MOGI MIRIM SURPREENDE

O Mogi Mirim voltou a jogar bem e neste sábado conseguiu uma vitória importante fora de casa diante do Guaratinguetá, por 2 a 1, que o deixou com 20 pontos, um a mais do que o Caxias, que tem 19 pontos. O Guaratinguetá, muito irregular, continua com 12 pontos, em oitavo lugar.

Quem conseguiu um excelente resultado foi o Tupi, de Juiz de Fora (MG) que bateu o Macaé, na Baixada Fluminense, por 2 a 0. Com isso, os mineiros chegaram aos 16 pontos, em terceiro lugar. A quarta vaga, com 15 pontos, é do Madureira que empatou fora, por 1 a 1, com o Duque de Caxias, agora vice-lanterna, com seis pontos. Só está na frente do São Caetano, com cinco.

Na quinta-feira, Juventude e Caxias abriram a rodada com o clássico Ca-Ju, disputado no Estádio Alfredo Jaconi, que terminou por 1 a 1. Com o resultado, o Juventude chega aos 13 pontos e agora é o sexto, enquanto o Caxias é o vice-líder com 19 pontos. Só um jogo fecha o Grupo A domingo, às 19 horas, em Campinas, entre Guarani, oitavo, com 11 pontos, e o São Caetano, com cinco.

Confira os jogos da 10.ª rodada da Série C:

QUINTA-FEIRA

Juventude 1 x 1 Caxias

SÁBADO

Guaratinguetá 1 x 2 Mogi Mirim

Fortaleza 2 x 0 Salgueiro

Duque de Caxias 1 x 1 Madureira

Macaé 0 x 2 Tupi

Crac 0 x 2 Cuiabá

Treze 0 x 1 Botafogo-PB

DOMINGO

16h

Águia x Paysandu

19h

Guarani x São Caetano

SEGUNDA-FEIRA

21h30

CRB x ASA