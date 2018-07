Fortaleza garante 1º lugar e Guarany-CE cai na Série C

O Fortaleza está invicto há 15 jogos, com 11 vitórias e quatro empates. Não perde desde que o técnico Vica assumiu o comando do time. No mesmo grupo saiu o primeiro rebaixado. É o Guarany, de Sobral (CE), que ficou com 13 pontos, na lanterna, após perder para o Cuiabá-MT por 2 a 1, no Mato Grosso.

Restam ainda duas vagas na segunda fase. O Paysandu-PA ficou bem perto de uma delas ao golear o Salgueiro-PE, por 4 a 0, e chegar aos 24 pontos, em terceiro lugar. O Santa Cruz-PE, que no sábado fez 2 a 1 sobre o Luverdense, é o quarto colocado, com 22 pontos. Em Campina Grande, o Treze-PB goleou o Águia-PA por 4 a 0.

Em quinto lugar, e brigando por vaga, aparece o Icasa, com 21 pontos. Depois, estão quatro times com 19 pontos, que têm remotas chances de classificação e um deles será rebaixado: Treze, Cuiabá, Salgueiro e Águia.

No Grupo B, dois clubes estão garantidos: o lider Macaé-RJ, com 29 pontos, e o vice-líder Oeste-SP, com 28. O Caxias-RS assumiu a terceira posição, com 27 pontos, ao derrotar o Brasiliense-DF por 3 a 0, em Caxias do Sul (RS). Em quarto lugar está o Duque de Caxias-RJ, com 26 pontos, que no sábado venceu o Santo André-SP por 1 a 0. Mas um deles pode ficar fora da segunda fase porque vão fazer o confronto direto na Baixada Fluminense.

O beneficiado desta disputa pode ser a Chapecoense, quinto colocada com 26 pontos, mas que na última rodada vai jogar em casa e diante do rebaixado Tupi-MG. Se o time catarinense vencer, vai ficar com uma das vagas independente do confronto direto no Rio de Janeiro.

Vila Nova-GO, com 23, e Madureira-RJ, com 22 pontos, vão apenas cumprir tabela na última rodada. A briga para evitar a segunda vaga de rebaixamento está restrita a dois times: o vice-lanterna Santo André, com 18 pontos, e o Brasiliense, oitavo colocado com 20. Na última rodada, o Brasiliense recebe o Vila Nova, enquanto que o Santo André sai diante do Macaé, que vai tentar manter a liderança.