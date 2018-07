Fortaleza goleia Remo e se classifica; Botafogo-SP está perto de vaga na Série C

O Fortaleza-CE é o terceiro time classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. O time cearense se juntou a Guarani-SP e ABC-RN na próxima fase ao golear o Remo por 4 a 1, neste sábado, pela 17.ª e penúltima rodada. O Confiança-SE fez 2 a 0 no América-RN e deixou, temporariamente, a zona de degola do Grupo A. Já o Botafogo-SP encaminhou a sua vaga ao passar pelo Tombense-MG por 1 a 0, pelo Grupo B.

Fortaleza e Remo fizeram um jogo digno de dois rivais que buscam o acesso à Série B. Enquanto o clube cearense assumiu a liderança do Grupo A com 29 pontos, um a mais do que o ABC, o time de Belém pode perder a quarta posição, com 24, para o ASA-AL, que tem a mesma pontuação e enfrenta o Botafogo-PB, com 26.

Ainda pelo Grupo A, o Confiança, que surpreendeu o América-RN na Arena das Dunas, em Natal, ao ganhar por 2 a 0, jogou o Salgueiro-PE para a zona de rebaixamento. Desta forma, deixou o próprio time potiguar com risco de rebaixamento na última rodada, pois soma 19 pontos, mesma pontuação da equipe sergipana. O clube pernambucano tem 18, mas ainda joga nesta rodada.

Em Ribeirão Preto (SP), no estádio Santa Cruz, o Botafogo-SP encaminhou a sua classificação ao passar pelo Tombense por 1 a 0, com gol de Isac aos 39 minutos do segundo tempo. O time paulista pode se classificar ainda neste domingo com uma derrota do Juventude-RS. Atualmente é o vice-líder com 30 pontos, contra 26 do rival deste sábado, com chances remotas de avançar.

Confira a 17.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

América-RN 0 x 2 Confiança-SE

Botafogo-SP 1 x 0 Tombense-MG

Fortaleza-CE 4 x 1 Remo-PA

Domingo

11 horas

Boa-MG x Ypiranga-RS

11h30

Juventude-RS x Macaé-RJ

16 horas

Salgueiro-PE x River-PI

Cuiabá-MT x ABC-RN

ASA-AL X Botafogo-PB

19h30

Portuguesa-SP x Guaratinguetá-SP

Segunda-feira

19h15

Guarani-SP x Mogi Mirim-SP