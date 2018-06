Fortaleza homenageia seleção brasileira, mantém 100% em casa e lidera Série B

O Fortaleza segue soberano na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time cearense manteve os 100% de aproveitamento jogando na Arena Castelão, na capital cearense, ao derrotar o Sampaio Corrêa por 1 a 0. Gustavo marcou o único gol da partida, válida pela oitava rodada.

+ Atlético-MG empata com Chapecoense e completa 3 jogos sem vencer no Brasileirão

+ Em tarde inspirada de Magrão, Inter e Sport empatam sem gols e dormem no G-4

A quinta vitória dentro de casa rendeu ao Fortaleza o isolamento na liderança da Série B com 22 pontos, quatro à frente do CSA. O Sampaio, por outro lado, segue na zona intermediária da tabela, em 12.º, com dez.

A festa foi bonita nas arquibancadas antes de a bola rolar. A torcida do Fortaleza preparou um mosaico de incentivo à seleção brasileira para a Copa do Mundo. Para mostrar sintonia com os torcedores, o time cearense foi a campo com uma camisa amarela.

Inspirados nos comandados do técnico Tite e empurrados por sua torcida, os donos da casa começaram com tudo e logo aos dois minutos acertaram a trave em cabeçada de Gustavo.

O tricolor cearense manteve a estratégia de tentar sufocar o adversário e acertou outra bola no poste aos dez minutos, desta vez com Dodô, em bela cobrança de falta. O Sampaio, por outro lado, se segurava como podia, contando inclusive com a tarde inspirada do goleiro Andrey. Ele fez grande defesa em chute de fora da área de Bruno Melo e garantiu o placar em branco antes do intervalo.

O segundo tempo não teve o mesmo brilho para o Fortaleza. Bem marcado, teve dificuldades para impor o ritmo forte da primeira etapa e pouco assustou.

Em meio às dificuldades, o Fortaleza aproveitou a sequência de uma jogada de bola parada para abrir o placar. Depois de cobrança de escanteio, Jean Patrick roubou a bola na intermediária e acionou Edinho pela direita. O meia cruzou forte e encontrou Gustavo para escorar de carrinho, aos 22 minutos.

Com a vantagem, o Fortaleza passou a administrar o jogo, mesmo com o adversário tentando ser mais ofensivo. Recheado de atacantes, o Sampaio não conseguiu se organizar para levar perigo a Marcelo Boeck e abusou dos cruzamentos, sem nenhum sucesso.

Em contra-ataques, os donos da casa ainda tiveram oportunidade de ampliar. No mesmo lance, Wilson e Tinga tiveram a chance, mas pararam em Andrey. Mas a vitória estava nas mãos.

Fortaleza e Sampaio Corrêa voltam a campo terça-feira, quando a Série B terá rodada cheia. Enquanto os cearenses visitam o Vila Nova-GO, no Serra Dourada, em Goiânia (GO), às 21h30, os maranhenses recebem o Avaí, no Castelão, em São Luís (MA), às 20h30.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Derley, Jean Patrick (Igor Henrique) e Dodô; Edinho, Gustavo (Wilson) e Marlon (Marcinho). Técnico: Rogério Ceni.

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Bruno Moura, Joécio, Maracás e Kayke; César Sampaio; Bruninho (Danielzinho), Silva (Rodrigo Fumaça), Fernando Sobral e João Paulo; Carlão (Alexandro). Técnico: Roberto Fonseca.

GOL - Gustavo, aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Diego Jussani, Dodô e Edinho(Fortaleza); César Sampaio, João Paulo, Alexandro e Maracás (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 603.620,00.

PÚBLICO - 39.463 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).