Fortaleza marca 3 gols no 2º tempo, bate Guarani e dispara na ponta

O Fortaleza ampliou a sua vantagem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Guarani por 3 a 2, neste sábado, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 20ª rodada, ao ir buscar uma virada espetacular. O time paulista fechou o primeiro tempo com 2 a 0, mas na etapa final sofreu três gols, o último deles nos acréscimos, e amargou a derrota diante de sua torcida.

A vitória deixou os cearenses, dirigidos por Rogério Ceni, com 40 pontos, seis pontos na frente do CSA. O Guarani perdeu uma nova oportunidade de entrar no G4 (zona de acesso), permanecendo com 29 pontos, em oitavo lugar.

Rogério mandou o Fortaleza a campo com um esquema cauteloso, escalando três zagueiros: Adalberto, Diego Jussani e Roger Carvalho. Porém, a sua equipe foi ao ataque e, aos oito minutos, Nenê Bonilha chutou de longe e exigiu defesa do goleiro Oliveira, que preferiu afastar o perigo rebatendo a bola com um murro.

O Guarani chegou com força na frente e logo aos 10 minutos fez o seu primeiro gol. Felipe Rodrigues fez o levantamento e Bruno Mendes apareceu entre os dois zagueiros para desviar de cabeça para as redes.

O gol deixou o time paulista mais à vontade, dominando o setor de meio-campo e chegando com consciência na frente. Rogério Ceni, aos 25 minutos, renunciou ao esquema. Tirou o zagueiro Adalberto, com cartão amarelo, e colocou o atacante Marcinho.

Mas o Guarani quase ampliou aos 32 minutos, numa cabeçada do zagueiro Éverton Alemão e que Marcelo Boeck pegou no centro do gol. Só que o goleiro falhou aos 39 minutos, quando rebateu o chute de longe de Matheus Oliveira e a bola sobrou para o chute de esquerda de Rafael Longuine, que ampliou o placar: 2 a 0.

O Fortaleza voltou do intervalo com outra mudança, com o atacante Gustavo no lugar de Éderson. E diminuiu o placar aos três minutos. Felipe roubou a bola no meio de campo, correu até a intermediária e soltou a bomba para acertar o canto direito de Oliveira.

A partir daí, dominou o jogo adiantando a marcação diante de um Guarani muito tímido e recuado como que a pedir para sofrer o empate. Mas o time cearense não conseguia fazer as infiltrações, nem finalizar com perigo. Aos 33 minutos, o time campineiro teve boa chance numa cabeçada de Philipe Maia que Boeck espalmou para escanteio.

Quando a vitória parecia definida, o time cearense empatou. No levantamento para a área, Gustavo tentou ajeitar de cabeça, a defesa não aliviou e o rebote sobrou para o próprio atacante na pequena área. Ficou fácil para ele empurrar para as redes e deixar tudo igual aos 40 minutos.

O Fortaleza não desistiu de atacar após o empate e chegou ao gol da vitória aos 48 minutos. Wilson foi até a linha de fundo e cruzou da esquerda. Marlon ajeitou de cabeça e Marcinho bateu de chapa para as redes. Na comemoração ele tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo, mas festejou muito a vitória.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado pela 21ª rodada da Série B. O Guarani vai até São Luis para enfrentar o Sampaio Corrêa, enquanto o Fortaleza receberá no Castelão o lanterna Boa.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 2 X 3 FORTALEZA

GUARANI - Oliveira; Kevin, Philipe Maia, Éverton Alemão e Pará; Willian Oliveira, Ricardinho, Felipe Rodrigues (Guilherme), Rafael Longuine (Marcão) e Matheus Oliveira (Fabrício); Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Roger Carvalho, Adalberto (Marcinho) e Bruno Melo; Felipe, Nenê Bonilha, Dodô (Wilson) e Marlon; Éderson (Gustavo). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Bruno Mendes, aos 10, e Rafael Longuine, aos 39 minutos do primeiro tempo; Felipe, aos três, Gustavo, aos 40, e Marcinho, aos 48 do segundo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Ricardinho (Guarani); Adalberto, Marcinho e Bruno Melo (Fortaleza).

RENDA - R$ 95.958,00.

PÚBLICO - 7.101 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).