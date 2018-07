Fortaleza, Mogi Mirim e Macaé vencem pela Série C

No Estádio Presidente Vargas, o Fortaleza foi melhor e mereceu vencer. Seus gols foram marcados por Assisense (duas vezes) e Waldison, enquanto Rodrigo Celeste e Anderson Paim fizeram para os paraibanos, que ficam com quatro pontos, em nono lugar, na zona de rebaixamento. O Fortaleza tem um ponto a menos do que o líder Sampaio Corrêa, que soma 14, e está na frente do Luverdense, com 11, e Cuiabá, com 10, completando o G4.

GRUPO B - O Mogi Mirim conquistou a sua quarta vitória em casa, onde mantém os 100% de aproveitamento, com 12 pontos, ao golear o Crac, de Catalão, por 4 a 0. Com isso ocupa a vice-liderança, atrás do Caxias-RS, com 13. Os gols foram marcados por Edson Ratinho (duas vezes), Ney Paraíba e Serginho. O Crac continua com um ponto, na lanterna.

O Macaé também entrou no G4 ao vencer o Barueri, por 3 a 1, na região metropolitana de São Paulo. O time fluminense chegou aos nove pontos, por enquanto, em quarto lugar. O Barueri continua com cinco pontos, em oitavo. Gedeil e Sérgio Junior (duas vezes) anotaram os gols do Macaé, enquanto Thiago Marques fez o gol de honra do time paulista.