Fortaleza perde a ponta e Boa segura a vice-liderança de seu grupo na Série C

O Fortaleza-CE não conseguiu segurar a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - ao ser derrotado pelo Cuiabá-MT por 2 a 0, neste domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 13.ª rodada. O time cearense tem os mesmos 22 pontos do Botafogo-PB, mas o paraibano leva vantagem no saldo de gols: 6 a 5. No Grupo B, pela manhã, o Boa-MG segurou a vice-liderança, com 22 pontos, ao empatar por 1 a 1 com o Juventude-RS, em Caxias do Sul (RS). O líder isolado é o Guarani-SP, com 28.

Um simples empate garantiria a liderança ao Fortaleza. Mas encontrou no Cuiabá um adversário ameaçado pelo rebaixamento, que mostrou valentia para vencer e ficar em oitavo lugar com 13 pontos e três vitórias. Deixou na zona de degola o Confiança-SE, com 13 pontos e duas vitórias, que empatou em casa por 1 a 1 com o ABC-RN, com 19 pontos em quinto lugar.

O lanterna é o River-PI, com 11 pontos, ao empatar sem gols em casa com o ASA-AL. O time alagoano segurou a quarta posição, com 20 pontos, ficando atrás do Remo-PA, com 20, além de Fortaleza e Botafogo-PB com 22.

GRUPO B - O Boa foi até o Sul para brigar diretamente com o Juventude pela vice-liderança do Grupo B. O time mineiro se garantiu ao empatar por 1 a 1, ficando com 22 pontos, seis atrás do líder Guarani. O time gaúcho segurou a quarta posição com 20. Mas permitiu que outro gaúcho, o Ypiranga, também atingisse a mesma pontuação, em terceiro lugar, ao bater o lanterna Guaratinguetá-SP por 3 a 1, em São Paulo.

O destaque ficou para o Tombense-MG, que goleou o Mogi Mirim-SP por 4 a 0, no interior de Minas Gerais. Mesmo com 20 pontos, o clube mineiro é sexto colocado pelo saldo de gols, uma posição à frente do Mogi Mirim, com 19 pontos.

A rodada vai ser fechada nesta segunda-feira com um duelo paulista entre Botafogo e Portuguesa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Enquanto o time da casa soma 20 pontos, em quinto lugar, e briga para voltar ao G4 - a zona de classificação -, o visitante luta para se afastar do rebaixamento, com apenas 11 pontos, em oitavo lugar, superando o Macaé-RJ pelo saldo de gols: -8 a -10.

Confira a 13.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Macaé-RJ 2 x 4 Guarani-SP

América-RN 2 x 0 Salgueiro-PE

Botafogo-PB 2 x 0 Remo-PA

Domingo

Juventude-RS 1 x 1 Boa-MG

Tombense-MG 4 x 0 Mogi Mirim-SP

Guaratinguetá-SP 1 x 3 Ypiranga-RS

Confiança-SE 1 x 1 ABC-RN

River-PI 0 x 0 ASA-AL

Cuiabá-MT 2 x 0 Fortaleza-CE

Segunda-feira

Botafogo-SP x Portuguesa-SP