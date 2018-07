Fortaleza pode ser punido após eliminação e recorde de público na Série C Com um público total de 63.903 torcedores, a Arena Castelão atingiu o recorde na Série C do Brasileiro, no sábado à tarde, no jogo de volta das quartas de final. Esta foi a maior marca do final de semana e a quinta do ano no Brasil. Só que, outra vez, o Fortaleza decepcionou sua torcida. Apenas empatou por 0 a - com o Brasil de Pelotas (RS) e desperdiçou a chance de garantir o acesso para a Série B - havia perdido por 1 a 0 no Sul.