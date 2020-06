Fortaleza realiza novos testes e não detecta casos de coronavírus

O Fortaleza iniciou nesta segunda-feira a segunda semana de treinamentos no CT Ribamar Bezerra com uma boa notícia. Dos 70 testes realizados na última sexta-feira, nenhum deu positivo para a covid-19.

Na primeira testagem, realizado no final de maio, apenas um exame deu positivo. O jogador, que teve seu nome mantido em sigilo, foi colocado em isolamento por um período de 14 dias.

"Temos o cuidado com o atleta, que responde um questionário antes de sair de casa, o cuidado de medir a temperatura ao chegar no clube, avaliação médica. Ele vai para o campo e toda a atividade dele é isolado", contou o médico Cláudio Maurício.

De acordo com o protocolo médico definido pelo Fortaleza, jogadores, membros da comissão técnica e funcionários vão realizar a partir de agora testes para covid-19 a cada 15 dias.

O Campeonato Cearense ainda não tem data para ser retomado. Faltam duas rodadas para o final da fase classificatória. O Fortaleza é o vice-líder, com 12 pontos, mas tem um jogo a menos do que o Ferroviário, o primeiro colocado com 13.