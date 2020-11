Fortaleza recebe lanterna Goiás para se aproximar do G-6 do Brasileirão

O Fortaleza tem a chance de se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o tricolor cearense recebe o lanterna Goiás, às 20 horas, na Arena Castelão.

A vitória fora de casa sobre o Botafogo, por 2 a 1, no último domingo, colocou o Fortaleza na 11ª colocação, com 28 pontos. A diferença para o sexto colocado Palmeiras, que tem um jogo a menos, é de seis pontos. Além disso, tirou um peso das costas de todos, porque o time não tinha vencido ainda sem o técnico Rogério Ceni, que se transferiu ao Flamengo.

Marcelo Chamusca encerrou a preparação para a partida com uma atividade na tarde desta quarta-feira e, apesar do resultado positivo no Rio de Janeiro, pode realizar até duas mudanças entre os titulares. Ambas são por opção do próprio treinador.

Autor de três gols em seis jogos, Bergson deve receber uma oportunidade desde o início no lugar do experiente Wellington Paulista. Outra mudança seria no meio-campo, com Ronald na vaga de Marlon.

O treinador tricolor fica também com mais duas opções no banco. Os atacantes Yuri César e Osvaldo, que recentemente se recuperaram da covid-19, estão com um ritmo mais do forte. Eles já atuaram no segundo tempo da vitória sobre o Botafogo, no Engenhão.

Uma nova fase?

O Goiás ainda não conseguiu emplacar duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e vai atrás desse feito inédito nesta quinta-feira. No último final de semana, o Goiás aproveitou os inúmeros desfalques do Palmeiras para encerrar um jejum de 11 jogos ao bater o time paulista por 1 a 0. Ainda assim a situação é delicada. Com duas partidas a menos, o time é o lanterna, com 15 pontos, dez a menos que o Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Assim como aconteceu contra o Palmeiras, o auxiliar-técnico Gláuber Ramos é quem vai assinar a súmula, já que o técnico Augusto César ainda não tem a Licença A exigida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em relação ao time que iniciou a última partida, o Goiás deve ter apenas uma mudança. Substituído ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão muscular, Douglas Baggio foi vetado pelo departamento médico. Shaylon é o principal candidato a ficar com a vaga.