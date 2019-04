Fortaleza renegocia contrato de TV fechada e dobra valor do acordo

A diretoria do Fortaleza conseguiu nos últimos dias aumentar o valor do acordo com a Turner para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro em TV fechada. O clube campeão da Série B do ano passado havia garantido anteriormente uma cota de R$ 9 milhões, mas agora o montante pode dobrar e chegar até R$ 18 milhões, de acordo com a audiência obtida e a performance na competição.

Nas últimas semanas, as negociações entre a empresa e o presidente do clube, Marcelo Paz, se intensificaram. O Estado apurou que o argumento do clube para aumentar o valor foi a equiparação a outras equipes que haviam assinado com o canal para os direitos de transmissão do Brasileiro em TV fechada de 2019 a 2024. Com o aumento, o Fortaleza ganhará valores similares a Palmeiras, Inter, Santos, Bahia, Ceará e Athletico.

A Turner ofereceu aos clubes com qual assinou a vantagem de divisão de um rateio. Do valor total, 50% serão distribuídos igualmente entre os sete times. Os outros 25% serão repassados de acordo com a audiência dos jogos na TV fechada e os 25% restantes terão divisão norteada pelo rendimento esportivo no Brasileirão deste ano. De olho nessas duas últimas variáveis, o Fortaleza espera atingir a cota de R$ 18 milhões.

A equipe dirigida pelo técnico Rogério Ceni está de volta à Série A depois de 13 anos. Em 2018, o Fortaleza ganhou o Brasileiro da Série B com folga. A longa espera pelo retorno à elite motiva a diretoria a atrair mais interesse pela equipe entre os torcedores. O clube também considera que a presença do treinador, ex-goleiro do São Paulo, também pode cativar a atenção do público pela televisão.

O jogo de estreia do Fortaleza no Campeonato Brasileiro será contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 29 de abril. Como os dois times têm contrato com a Turner para a TV fechada, a partida terá transmissão exclusiva no canal TNT, pois o time paulista não tem contrato assinado para transmissão nos dois outros tipos de plataforma: TV aberta e pay-per-view.