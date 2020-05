Fortaleza retoma treinos à distância e reduz salários em 25%

O Fortaleza é mais uma equipe a reduzir os salários do elenco para minimizar os efeitos da crise financeira durante a pandemia de coronavírus. O clube da capital cearense anunciou um corte de 25% nos vencimentos dos atletas no mês de maio.

O time voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, mas apenas de forma virtual. Quando as atividades puderem ser retomadas presencialmente, o Fortaleza vai rever a questão salarial.

Os jogadores estavam de férias até o final do mês de abril e, a exemplo do que vem ocorrendo com outras equipes, agora retomam as atividades em suas casas sob orientação de profissionais do clube.

"Todos os atletas têm horários estipulados e seguem uma programação, participando da nossa sessão de treinos. Os exercícios podem ser realizados em ambientes pequenos, dentro de casa, seguindo recomendações dos órgãos de saúde", explicou o preparador físico do clube Danilo Augusto.