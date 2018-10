Fortaleza só empata, mas continua com vantagem na liderança da Série B

Sete anos depois de marcar seu centésimo gol, Rogério Ceni voltou à Arena Barueri, agora como treinador e viu sua equipe, o Fortaleza, não sair do 0 a 0 contra o Oeste, na tarde deste sábado, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza segue como líder absoluto da tabela, com 57 pontos, cada vez mais perto do acesso à elite do futebol brasileiro. Os cearenses têm dois jogos seguidos dentro de casa e podem assegurar o acesso à primeira divisão caso vençam os dois jogos. O Oeste, por outro lado, faz campanha segura, na parte intermediária da tabela, com 41 pontos, longe da zona de rebaixamento.

Sem contar com seu principal artilheiro, o centroavante Gustavo, o Fortaleza mandou a campo Éderson. Dos pés do atacante veio a primeira chance de gol. Aos 12 minutos, depois de cruzamento de Felipe, Éderson apareceu na segunda trave para dar um lindo voleio e obrigar Tadeu a fazer grande defesa.

O lance plástico deu indícios que o Fortaleza iria para cima do rival nos minutos iniciais. O que se viu, no entanto, foi um primeiro tempo travado, com alternâncias de posse de bola e pouca criação. Os visitantes só conseguiram chegar novamente no final da primeira etapa pelas laterais. Bruno Melo e Marlon procuraram Éderson em cruzamentos, mas o atacante não conseguiu finalizar.

Os times começaram o segundo tempo trocando ataques perigosos. Primeiro, Mazinho aproveitou erro de saída de bola de Jussani, invadiu a área e finalizou rasteiro, parando em Marcelo Boeck. No lance seguinte, Marcinho recebeu em velocidade, cortou para o meio e finalizou colocado, errando a meta de Tadeu por pouco.

O Fortaleza soube aproveitar melhor os espaços e perdeu chance clara aos 17 minutos. Marcinho recebeu pela direita, invadiu a área, driblou o goleiro Tadeu e rolou para a meta vazia. Patrick, em cima da linha, evitou o gol certo.

Os visitantes não diminuíram o ritmo. Éderson e Tinga obrigaram Tadeu a fazer duas grandes defesas em cabeçadas. Mais inteiro fisicamente, o Fortaleza seguiu em cima do adversário, mas quem assustou foi o Oeste. Marciel fez grande jogada individual e finalizou cruzado, assustando Boeck. Rogério Ceni recheou o time de atacantes com as entradas de Romarinho e Gustavo, mas o empate persistiu até o final.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. O Oeste visita o Avaí, às 16h30, na Ressacada, em Florianópolis. O Fortaleza recebe o Paysandu, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 x 0 FORTALEZA

OESTE - Tadeu; Adriano Alves, Joílson, Patrick e Conrado; Betinho e Marciel; Marcinho (Luquinhas), Mazinho e Pedrinho (Raphael Luz); Bruno Lopes (Lídio). Técnico: Roberto Cavalo.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga (Pablo), Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe e Nenê Bonilha; Marlon (Romarinho), Dodô e Marcinho; Ederson (Gustavo). Técnico: Rogério Ceni.

CARTÕES AMARELOS - Joilson (Oeste); Gustavo (Fortaleza).

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA - R$ 23.020,00.

PÚBLICO - 2.425 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).