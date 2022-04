Fortaleza sofre gol no início e é superado em casa pelo Cuiabá no Brasileirão

O início da caminhada do Fortaleza no Campeonato Brasileiro não foi nada bom. Mesmo atuando como mandante, com apoio de quase 20 mil torcedores na Arena Castelão, perdeu para o Cuiabá, por 1 a 0, neste domingo. O visitante marcou o gol logo aos sete minutos com Everton e depois se fechou muito bem. O time da casa deixou o gramado vaiado por sua torcida, que tem ainda na memória a estreia de 2021, quando o time cearense venceu o Atlético-MG por 2 a 1, no Mineirão.

Esta foi a segunda derrota consecutiva no Castelão. No meio de semana, o Fortaleza perdeu para o Colo-Colo, do Chile, por 2 a 1, na sua estreia na Copa Libertadores. O Cuiabá, ao contrário, bateu o Melgar-PER por 2 a 0, na Arena Pantanal, pela Copa Sul-Americana.

Com a confiança em alta após boa campanha no último Brasileirão, o Fortaleza esperava o Cuiabá bastante recuado. Nem imaginava que sofreria o gol tão cedo. Após levantamento na área, o rebote sobrou para o chute de primeira de Everton. A bola desviou no meio do caminho e entrou no canto esquerdo do goleiro Max Walef.

O Fortaleza manteve seu domínio de bola, com 65%, porém só teve uma finalização perigosa durante todo o primeiro tempo. Aos 31 minutos, o zagueiro Ceballos cabeceou no alto, a bola raspou nos dedos de Walter e explodiu no travessão.

O segundo tempo foi o chamado "jogo de um time só". O Fortaleza ficou o tempo todo no campo do Cuiabá, que abriu mão de atacar. O lance mais perigoso aconteceu somente aos 32 minutos. Numa bola espirrada, Silvio Romero dividiu com Walter. No único contra-ataque, o Cuiabá quase ampliou com Alesson. Ele desceu pelo lado esquerdo, entrou na área e chutou em cima do goleiro Max Walef. Depois disso, ficou atrás e garantiu a vitória.

O Fortaleza fará seu segundo jogo na Libertadores, desta vez na Argentina, contra o tradicional River Plate, na quarta-feira. No domingo que vem, dia 17, vai pegar o Internacional, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Brasileirão. O Cuiabá vai receber no sábado o Fluminense. Antes também irá até a Argentina, onde quarta-feira medirá forças com o Racing.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 0 X 1 CUIABÁ

FORTALEZA - Max Walef; Tinga, Ceballos e Titi; Vitor Ricardo (Depietri), Felipe, Matheus Jussa (Hércules), Matheus Vargas e Lucas Crispim (Moisés); Romarinho (Renato Kayzer) e Robson (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Rafael Gava (Paulão), Pepê e Rodriguinho (Marcão Silva); Everton (Alesson), André Luis (Felipe Marques) e André (Elton). Técnico: Pintado.

GOL - Everton, aos 7 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ceballos e Robson (Fortaleza); Alan Empereur, João Lucas e Alesson (Cuiabá).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 18.279 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).