Fortaleza supera Santa Cruz e se vai à final da Copa do Nordeste

Botafogo-PB e Fortaleza são os finalistas da Copa do Nordeste. Nesta quinta-feira, as duas equipes aproveitaram o fator casa e se garantiram na decisão. O time paraibano venceu o Náutico por 2 a 1 e o cearense bateu o Santa Cruz por 1 a 0.

Em um duelo de muitas emoções, o Botafogo-PB se garantiu na decisão. Após um primeiro tempo sem bolas na rede, a etapa final foi bastante movimentada. Aos dez minutos, Nando abriu o placar para os donos da casa. Mas, cinco minutos depois, Tarcísio Martins deixou tudo igual. A partir daí, o time mandante se sobressaiu. Depois de desperdiçar um pênalti, Juninho conseguiu marcar o gol da classificação paraibana.

Já no Castelão, o Fortaleza teve dificuldade para passar do Santa Cruz, mas após muita pressão conseguiu vencer a partida pelo placar mínimo. Romarinho, com classe, bateu cruzado e marcou o único gol do jogo no decorrer do segundo tempo. O time pernambucano ainda tentou, mas os donos da casa conseguiram confirmar a vaga na decisão.

FINAL

As duas partidas da decisão estavam previamente marcadas para 22 e 29 de maio. Porém as datas ainda podem sofrer alterações. Elas serão confirmadas pela CBF após uma reunião nesta sexta-feira.

Como possui melhor campanha, o Botafogo-PB tem a vantagem de decidir em casa. Com isso, o primeiro jogo será no Castelão, em Fortaleza, e o segundo no Estádio Almeidão, em João Pessoa.