Fortaleza tem volta de artilheiro para enfrentar o Red Bull Bragantino

O Fortaleza vai tentar ampliar a sequência invicta para cinco jogos neste sábado, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, a partir das 17 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de não perder há quatro jogos, o time comandado por Marcelo Chamusca tem apenas uma vitória. Na décima colocação, com 30 pontos, o Fortaleza quer ganhar em Bragança Paulista para seguir na zona de classificação à Copa Sul-Americana.

Para conquistar um bom resultado fora de casa, o Fortaleza tem a importante volta de Wellington Paulista. O experiente atacante cumpriu o isolamento após testar positivo para a Covid-19 e voltou aos treinamentos na última quarta-feira.

Autor de 100 gols na história do Brasileirão, Wellington Paulista entra no lugar de Romarinho, que testou positivo para a covid-19. Outra mudança realizada por Marcelo Chamusca será na lateral esquerda. Expulso no empate sem gols com o Corinthians, Bruno Melo dá lugar para Carlinhos.

"Tivemos a semana toda para trabalhar. Então estamos com pensamento positivo. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo e conseguir a vitória", diz Carlinhos, se referindo ao fato do Fortaleza ter um período de dez dias entre um jogo e outro.