Fortaleza tenta superar baixas para levar a melhor em confronto com o Avaí

O Fortaleza quer esquecer as baixas sofridas durante a pausa para a Copa América e manter a sequência positiva no Castelão neste sábado, quando tem pela frente um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. A partir das 17 horas, o time recebe o Avaí, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas últimas semanas, Rogério Ceni perdeu o meia Dodô e os atacantes Marcinho e Júnior Santos para o exterior. As saídas dos dois primeiros pegaram o treinador de surpresa. E apesar de estar no mercado, a diretoria vem encontrando dificuldades para repor as peças. O atacante Felipe Pires, do Palmeiras, é um nome que interessa.

"Estamos tentando trazer jogadores, mas o tempo passou muito rápido. Não esperávamos a saída de tantos jogadores de velocidade e isso nos preocupa muito. Temos um time no setor ofensivo abaixo do que tínhamos antes da parada para a Copa América. Infelizmente, estamos menos prontos do que antes", afirmou o sincero Rogério Ceni.

Diante de tantas baixas, o setor ofensivo do Fortaleza deve ser formado por Romarinho, Wellington Paulista, Osvaldo e André Luis. O último chegou a deixar o treino da última quinta mais cedo, mas não preocupa. Por outro lado, Edinho dificilmente vai ter condições de jogo.

Sem perder há quatro partidas como mandante - sendo duas pela Copa do Brasil -, o Fortaleza tem dez pontos e tenta se distanciar da zona de rebaixamento. Adversário deste sábado, o Avaí é o lanterna, com quatro.