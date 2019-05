Fortaleza x Vasco: transmissão e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Fortaleza recebe o Vasco neste domingo, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos opostos. Enquanto os donos da casa chegam para o jogo pensando no título em outra competição, os cariocas lutam desesperadamente para deixar a última posição do Brasileirão e ter um mínimo de paz para trabalhar.

TRANSMISSÃO DE FORTALEZA X VASCO

Fortaleza x Vasco terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estado fará minuto a minuto do jogo.

ESCALAÇÃO DE FORTALEZA X VASCO

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Roger Carvalho, Juan Quintero, Carlinhos; Felipe, Juninho; Edinho, Marcinho, Wellington Paulista e Júnior Santos.

Vasco: Sidão; Pikachu, Werley, Ricardo e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Andrey, Marrony, Bruno César e Rossi; Tiago Reis

Com seis pontos ganhos até o momento, o Fortaleza entra em campo com a cabeça dividida. O torcedor tricolor e o técnico Rogério Ceni sabem que não pode abrir mão de pontos na disputa da primeira divisão do Brasileirão, mas o foco no momento é a segunda e decisiva final contra o Botafogo-PB, na quarta-feira, pela Copa do Nordeste.

Já o Vasco vive uma situação complicada na temporada. Com dois pontos somados em cinco rodadas, a equipe passa por uma transformação. Vanderdei Luxemburgo ainda está conhecendo o grupo de jogadores e pretende fazer mudanças no elenco durante a parada para a Copa América, a 'barca' pode ter até 10 dispensas.