Fortaleza vence clássico-Rei e, enfim, deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

O Fortaleza venceu o Clássico-Rei diante do Ceará por 1 a 0. O resultado, enfim, tira o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora ocupa a 15ª colocação com 24 pontos. O Ceará é o 14º com 25 pontos. O Fortaleza estava entre os quatro piores desde a segunda rodada da competição.

A vitória do Fortaleza mostra o equilíbrio do confronto neste 2022. Em cinco jogos foram duas vitórias de cada lado e apenas um empate. De quebra foi a terceira vitória consecutiva do Fortaleza.

Os dois rivais entraram em campo vivendo momentos distintos. O Ceará foi eliminado da Copa Sul-Americana nos pênaltis para o São Paulo. Por outro lado, o Fortaleza vinha de duas vitórias consecutivas, sobre Cuiabá e Internacional, respectivamente.

Quando a bola rolou o Ceará tomou a iniciativa com três minutos de jogo. Matheus Peixoto de cabeça exigiu do goleiro Fernando Miguel. A resposta do Fortaleza veio aos 16 minutos. Moisés recebeu dentro da área, do lado esquerdo e bateu cruzado para abrir o marcador, Fortaleza 1 a 0. Foi o 13º gol do atacante em 2022, tornando-se o principal artilheiro da equipe na temporada.

Depois do gol o jogo ficou truncado e com algumas discussões entre os atletas dentro do campo. Na reta final do primeiro tempo a partida fluiu um pouco mais. Aos 42 minutos, Vina acertou a trave do goleiro Fernando Miguel.

No segundo tempo o Ceará voltou com uma formatação mais ofensiva. O técnico Marquinhos Santos abriu mão do volante Richardson para entrada do atacante Erick. No entanto a tentativa foi em vão. O Ceará não conseguiu se encontrar.

Foi o Fortaleza quem ameaçou mais. Como aos 13 minutos com Britez de cabeça. Aos 30 minutos quase que o goleiro João Ricardo proporciona um lance bizarro. Ele foi tentar dominar a bola com os pés e por pouco De Pietri não rouba a bola. Por sorte ele se recuperou no lance.

Aos 37 minutos, um susto. O lateral-esquerdo Victor Luís dividiu de cabeça com o próprio companheiro Lucas Ribeiro e caiu desacordado. Ele teve que sair do estádio de ambulância e foi substituído por Bruno Pacheco. Os médicos do Ceará confirmaram que o lateral teve uma concussão, mas que deixou o campo consciente.

Depois do lance que gerou muita apreensão no estádio do Castelão a partida esfriou um pouco e o Fortaleza conseguiu segurar a vitória.

O Ceará volta a jogar no próximo fim de semana, domingo, contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O Fortaleza tem a Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Fluminense no Rio de Janeiro, precisando reverter a derrota por 1 a 0 em casa. Pelo Brasileirão, recebe o Corinthians no domingo, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 FORTALEZA

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba, Marcos Vítor (Lucas Ribeiro), Gabriel Lacerda e Víctor Luís (Bruno Pacheco); Richardson (Erick), Guilherme Castilho; Vina (Lima), Matheus Peixoto (Vasquez) e Mendoza; Técnico: Marquinhos Santos.

FORTALEZA - Fernando Miguel; Britez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; José Welisson, Lucas Sasha e Ronald (Hércules); Moisés (De Pietri), Thiago Galhardo (Fabrício) e Róbson (Matheus Vargas). Técnico: Juan Vojvoda.

GOL - Moisés, aos 16 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Nino Paraíba, Mendoza, Gabriel Lacerda (Ceará) Marcelo Benevenuto, Thiago Galhardo, José Welison (Fortaleza).

RENDA - R$ 535.204,00.

PÚBLICO - 33.355 total.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).