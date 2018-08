Fortaleza vence Coritiba e fecha turno na liderança isolada da Série B

Foi sofrido, mas o Fortaleza finalmente fez as pazes com seus torcedores, neste sábado, ao vencer o Coritiba por 2 a 1, no Castelão, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

O time cearense, dirigido por Rogério Ceni, não ganhava há três partidas em casa e, com 37 pontos, voltou a abrir três de vantagem para o vice-líder CSA, que havia encostado com a vitória sobre o Juventude, na última sexta-feira, por 1 a 0. Já o Coritiba estacionou nos 28 e perdeu a chance de entrar no G4, caindo para o oitavo lugar.

Apoiado por quase 40 mil torcedores, o Fortaleza encurralou o Coritiba, que não chegou com perigo ao gol de Marcelo Boeck em nenhuma oportunidade no primeiro tempo. Por outro lado, o time cearense criou pelo menos quatro boas chances. Ederson recebeu passe de Marlon e finalizou na saída de Wilson, mas a bola passou raspando a trave. Depois, o goleiro saiu fechando o ângulo de Marcinho, enquanto a defesa parou pedindo impedimento.

Se faltou gol no primeiro tempo, na etapa final eles saíram. Logo aos oito minutos, Tinga aproveitou bate e rebate para abrir o placar para o Fortaleza. Após desvio de cabeça a bola, bateu no travessão e tocou em Wilson, que deu um tapa para evitar o gol. Só que a bola ficou para Tinga completar para as redes.

O time cearense seguiu em cima e ampliou aos 23, quando Marcinho fez fila em velocidade, passando por três adversários e finalizou na saída de Wilson. Aos 39 minutos, Romércio diminuiu de cabeça. Nos minutos finais, o Coritiba partiu com tudo para cima e quase empatou novamente através de Romércio.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, contra o Guarani, às 16h30, no Brinco de Ouro, em Campinas, enquanto o Coritiba recebe o Sampaio Corrêa, às 21h30 da sexta-feira no Couto Pereira. Os jogos são válidos pela 20.ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 1 CORITIBA

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Diego Jussani, Roger Carvalho e Adalberto (Leonan); Tinga, Felipe (Derley), Nenê Bonilha, Dodô (Wallace) e Marlon; Marcinho e Ederson. Técnico: Rogério Ceni.

CORITIBA - Wilson; Rodrigo Ramos, Romércio, Rafael Lima e Chiquinho; Júlio Rusch (Thiago Lopes), Vitor Carvalho (Jean Carlos), Uillian Correia e Yan Sasse (William Matheus); Guilherme Parede e Jonatas Belusso. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Tinga aos oito, Marcinho aos 23 e Romércio aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Lima e Rodrigo Ramos (Coritiba).

RENDA E PÚBLICO Não disponíveis.

LOCAL - Castelão, em Fortaleza (CE).