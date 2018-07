Fortaleza vence em casa e 'dorme' na liderança do seu grupo na Série C

Na reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, a briga segue apertada, principalmente no Grupo A, onde o Fortaleza ganhou quatro posições e vai dormir neste sábado na liderança após os jogos que abriram a 15.ª rodada. Enquanto isso, no Grupo B, o Mogi Mirim se distanciou do G4.

No Castelão, o Fortaleza recebeu o Salgueiro e fez um jogo tranquilo para conquistar a vitória por 3 a 1. Com o resultado, chegou aos 25 pontos e pulou da quinta colocação para a liderança do Grupo A, posição que pode perder no domingo. O Salgueiro é o sétimo, com 17.

Quem poderia dormir na ponta era o Botafogo-PB, que vacilou em casa, no Almeidão, e perdeu por 2 a 1 para o América-RN. Assim, continua com 23 pontos, na terceira colocação, e tem chances de deixar o G4 ao fim da rodada. O time potiguar chegou aos 19 pontos e subiu da sétima para a sexta colocação, ainda a quatro pontos da zona de classificação para a próxima fase.

Pelo Grupo B, o Mogi Mirim não saiu de um empate sem gols com o Boa, em casa, e parou na sexta colocação, com 21 pontos - e o time ainda pode cair na tabela. Agora a cinco pontos do G4, se complicou bastante na briga pelo acesso. No momento, o Boa é o quarto, com 26 pontos.

Enquanto isso, o Ypiranga-RS dormirá na vice-liderança, com 26 pontos, após uma vitória por 2 a 0 sobre o Macaé, no Moacyrzão. O jogo marcou a estreia do meia Marcelinho Paraíba, que marcou o primeiro gol do time de Erechim.

A equipe carioca, por sua vez, segue com 12 pontos e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Está em oitavo, um ponto a mais do que a Portuguesa. A rodada vai ter cinco jogos domingo e outro na segunda-feira à noite.

Confira os jogos da 15.ª rodada da Série C:

Sábado

Mogi Mirim 0 x 0 Boa

Fortaleza 3 x 1 Salgueiro

Macaé 0 x 2 Ypiranga-RS

Botafogo-PB 1 x 2 América-RN

Domingo

11h - Tombense x Guaratinguetá

16h - Cuiabá x ASA

Confiança x River

19h - Juventude x Botafogo-SP

19h30 - Guarani x Portuguesa

Segunda-feira

19h15 - ABC x Remo