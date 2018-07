Fortaleza vence fora e dispara na liderança do Grupo 1 da Série C

Pio marcou o gol que manteve a vantagem do Fortaleza no Grupo 1, no qual o Salgueiro soma oito pontos, em quarto lugar, portanto, dentro da zona de classificação. Ela ainda tem o vice-líder Vila Nova, com nove, que sábado perdeu em casa, por 1 a 0, para o América-RN, e ASA, também com nove pontos, após vencer em casa, em Arapiraca, ao Cuiabá, por 1 a 0. O time do Mato Grosso continua com quatro pontos, em oitavo lugar.

Em Juazeiro do Norte (CE), com apenas 53 pagantes e renda de R$ 159,00, o lanterna Icasa, com zero, perdeu por 3 a 2 para o Confiança, agora com cinco pontos, em sétimo lugar.

Em Marabá (PA), Águia e Botafogo-PB fizeram um jogo de várias alternativas com empate justo por 2 a 2. Se o time paraibano soma seis pontos, em sexto lugar, a equipe paraense continua em penúltimo lugar, com quatro pontos, e seria rebaixado neste momento ao lado do Icasa.

EQUILÍBRIO NO GRUPO 2 - Voltando a jogar ao lado de sua fanática torcida, o Brasil venceu o Londrina, de virada, por 3 a 1, em Pelotas (RS) chegando aos 11 pontos. A sua campanha é semelhante a do Tupi, de Juiz de Fora, que sábado ganhou da Portuguesa, por 1 a 0, no Canindé, em São Paulo. A zona de classificação ainda tem o Londrina, com 10, e a Portuguesa, com sete pontos.

Os dois piores times da chave se enfrentaram no Vale do Paraíba, com empate sem gols entre o Guaratinguetá, com dois pontos, e o Caxias, com três. Os dois seriam rebaixados para a Série D caso a competição terminasse agora.

Confira os resultados da 5.ª rodada da Série C:

Sábado

Tombense 1 x 2 Guarani

Madureira 3 x 4 Juventude

Portuguesa 0 x 1 Tupi

Vila Nova-GO 0 x 1 América-RN

Domingo

Brasil-RS 3 x 1 Londrina

Guaratinguetá 0 x 0 Caxias

ASA 1 x 0 Cuiabá

Icasa 2 x 3 Confiança

Águia 2 x 2 Botafogo-PB

Salgueiro 0 x 1 Fortaleza