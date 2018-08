Fortaleza vira sobre o Boa e segue com ampla vantagem na liderança da Série B

Não foi fácil como o torcedor imaginava, mas o Fortaleza venceu, de virada, o lanterna Boa neste sábado à tarde. Com gols de Gustavo e Bruno Melo, o time dirigido por Rogério Ceni bateu o visitante por 2 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza, depois de sair atrás do placar em uma linda finalização de Alyson.

Com o resultado, tudo se mantém igual na tabela. Ou seja, o time da casa segue na liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro e o adversário continua amargando a pior campanha da competição.

Com 43 pontos, o Fortaleza completou quatro vitórias consecutivas e já abriu 10 pontos do Avaí, primeiro time fora do G-4, com 33. Já o Boa permanece com 17 pontos, na lanterna. O Paysandu, com 24 pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Dentro de casa, o Fortaleza conseguia controlar as principais oportunidades da partida. Usando principalmente as laterais, envolvia a marcação do Boa, que não conseguia reagir. O adversário mantinha sempre uma opção para o contra-ataque rápido, mas não conseguia pegar a defesa desarrumada. Com 19 minutos, Éderson recebeu pela esquerda, girou e bateu bonito, para uma linda defesa de Fabrício.

Mais tarde, com 36 minutos, Marlon fez jogada em velocidade pela direita e cruzou para o meio da pequena área. Ederson apareceu entre os marcadores e tentou cabecear, mas acabou perdendo o tempo de bola e deixou ela passar. Depois, com 45 minutos, Tinga cobrou um lateral direto para a marca do pênalti, onde estava Bruno Melo. O atacante testou firme, com força, mas o goleiro Fabrício apareceu mais uma vez para segurar.

No segundo tempo, o Boa precisou de apenas dois minutos de bola rolando para abrir o placar. Alyson recebeu pela esquerda, fintou o marcador e bateu com muita categoria, sem a menor chance para Marcelo Boeck. O gol não estava no roteiro previsto por Rogério Ceni, mas o seu time conseguiu buscar o empate logo em seguida. Com quatro minutos, Dodô cruzou na medida para Gustavo completar de cabeça para o fundo das redes.

O empate logo na sequência tranquilizou a torcida, que aumentou ainda mais o apoio aos jogadores. Pressionando, o Fortaleza só foi conquistar a virada aos 27 minutos do segundo tempo. Gustavo aproveitou um rebote e tentou dominar dentro da grande área, mas acabou derrubado por Rafael Jensen. Na cobrança do pênalti, Bruno Melo mandou com força, no meio do gol, para garantir a esperada vitória dentro da Arena Castelão.

Na próxima terça-feira o Boa recebe o Figueirense no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), às 20h30. No mesmo dia e horário, o CRB joga com o Fortaleza no Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 22ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 2 x 1 BOA

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe (Derley), Nenê Bonilha, Dodô e Marlon (Romarinho); Éderson (Gustavo) e Marcinho. Técnico: Rogério Ceni.

BOA – Fabrício; Helder Maurílio, Rafael Jansen, Luan e Jadson; Djavan, Cloves (Adauto), Alyson e Bruno Tubarão; Douglas Baggio e Daniel Cruz. Técnico: Ney da Matta.

GOLS – Alyson, aos dois, Gustavo, aos quatro, e Bruno Melo, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Éderson, Diego Jussani, Felipe e Ligger (Fortaleza); Hélder Maurílio e Bruno Tubarão (Boa).

ÁRBITRO – Jean Pierre Goncalves Lima (RS).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).