Fortaleza x ABC: como assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

Fortaleza e ABC se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza (Ceará), pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. O time cearense é líder do Grupo A , com 10 pontos, enquanto a equipe de Natal, no Rio Grande do Norte, ocupa a sexta posição no Grupo B, com 12 pontos.

Fortaleza x ABC terá transmissão da Fox Sports e do canal online Live FC. A competição está na sua última rodada da fase de grupos e por isso todos os oito duelos serão disputados no mesmo dia e horário. Os confrontos vão decidir quais equipes estarão classificadas para as quartas de final da competição regional.

O Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, já está classificado para a próxima fase por liderar sua chave à frente de Santa Cruz (9 pontos) e CRB (8 pontos). Já o Salgueiro vem na quarta posição, com 6 pontos, e não pode mais alcançar o Fortaleza. Se mantiver a ponta no grupo, o time cearense terá a vantagem de ser mandante nas quartas de final e na semifinal do torneio, que são em jogo único.

Do outro lado, o ABC tenta a classificação porque sua chave está embolada. Apesar de estar na sexta posição, a diferença para o Náutico, terceiro colocado, é de apenas dois pontos. Assim, a equipe precisa vencer e torcer por tropeços de Ceará, Náutico e CSA. O Bahia, em quinto e com 12 pontos, também sonha com esses tropeços para tentar sua vaga.