Fortaleza x Athletico: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

Fortaleza x Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. O confronto marca a estreia da equipe comandada por Rogério Ceni em sua casa pela primeira divisão nacional.

Onde assistir ao vivo Fortaleza x Athletico?

A partida será transmitida ao vivo pela TNT e pela Globo para o Paraná. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

Campeão da Série B na última temporada, o Fortaleza tenta se recuperar no Brasileirão após ser goleado pelo Palmeiras, por 4 a 0, na primeira rodada. Depois do resultado, o presidente Marcelo Paz garantiu que a diretoria do clube tricolor ainda busca mais quatro reforços para fechar o elenco.

Já o Athletico-PR chega para o jogo empolgado com a robusta vitória sobre o Vasco, por 4 a 1, na Arena da Baixada. O técnico Tiago Nunes, no entanto, tem uma dor de cabeça. Camacho não conseguiu se recuperar de lesão na panturrilha e deve dar lugar a Willington na equipe titular.