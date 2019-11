Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir ao jogo ao vivo pelo Brasileirão

Rivais diretos na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 17 horas, em compromisso válido pela 30ª rodada, no Castelão. Fortaleza x Atlético-MG terá transmissão do Premiere. O Estado faz o tempo real da partida.

Com 35 pontos, o Fortaleza é o 12º colocado do Brasileirão, sendo que na última quarta-feira venceu o Avaí, por 3 a 1 na Ressacada. No mesmo dia, o Atlético-MG perdeu para a Chapecoense por 2 a 0, no Independência, resultado que o manteve com 35 pontos, na 13ª posição, atrás do clube cearense pelos critérios de desempate. No primeiro turno, Fortaleza e Atlético-MG empataram por 2 a 2 no Independência.

Últimos jogos do Fortaleza (todos pelo Brasileirão)

30/10 - Avaí 1 x 3 Fortaleza

26/10 - Cruzeiro 1 x 1 Fortaleza

19/10 - Fortaleza 2 x 1 Cruzeiro

16/10 - Fortaleza 1 x 2 Grêmio

13/10 - Vasco 1 x 0 Fortaleza

Últimos jogos do Atlético-MG (todos pelo Brasileirão):