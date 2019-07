Fortaleza x Avaí: onde assistir e escalação do jogo pelo Brasileirão

Fortaleza e Avaí voltam a campo, após mais de um mês de folga, em um jogo que envolve times que estão na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentam neste sábado, às 17 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 10.ª rodada da competição.

Fortaleza x Avaí terá transmissão da TV Globo (para o Ceará) e do canal Premiere. A partida também terá exibição online pelos sites e aplicativo dos canais. O Estado fará tempo real do jogo.

LEIA TAMBÉM > Classificação do Brasileirão

ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Juninho, Felipe e André Luís; Osvaldo, Wellington Paulista e Romarinho. Técnico: Rogério Ceni.

ESCALAÇÃO DO AVAÍ

​Vladimir; Léo, Betão, Luanderson e Paulinho; Pedro Castro, Julinho, Gegê e Douglas; Lourenço e Brenner. Técnico: Alberto Valentim.

No Brasileirão, o Fortaleza ocupa a 14.ª colocação com 10 pontos, dois a mais que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento na 17.ª posição. Após o duelo contra o Avaí, o clube de Fortaleza, comandado pelo técnico Rogério Ceni, enfrentará o Atlético-MG, no próximo dia 21, em Belo Horizonte.

Já o Avaí está na lanterna do Brasileirão - o 20.º colocado - com apenas quatro pontos. No Ceará, o time que agora é comandado pelo técnico Alberto Valentim, que substituiu Geninho durante a paralisação do calendário para a disputa da Copa América, busca a primeira vitória na competição. Após o duelo contra o Fortaleza, a equipe catarinense vai encarar o Goiás, também no dia 21, em Florianópolis.