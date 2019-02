Fortaleza x Bahia: onde assistir ao clássico pelo Copa do Nordeste

Fortaleza e Bahia se enfrentam neste domingo, no Castelão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. As equipes continuam dividindo suas atenções para mais de uma competição neste início de temporada e dão um tempo em seus estaduais para fazer o clássico regional na capital cearense.

Onde assistir Fortaleza x Bahia?

Fortaleza x Bahia terá a transmissão do canal Fox Sports e do canal online Live FC. Os dois times têm campanhas parecidas. O Fortaleza é o terceiro do Grupo A, com quatro pontos, enquanto o Bahia aparece em sexto, com cinco pontos, no Grupo B.

O Fortaleza, comandado por Rogério Ceni, vem de uma sequência de quatro jogos invictos, todos pelo Campeonato Cearense. A última rodada foi justamente na Copa do Nordeste, quando foi derrotado fora de casa pelo Botafogo-PB por 1 a 0. Na última rodada do estadual, empatou em casa com o Ferroviário.

Já o Bahia tenta se reabilitar depois da eliminação na Copa Sul-Americana. Na última quinta-feira, o time baiano empatou sem gols com o Liverpool-URU e como havia perdido o primeiro jogo por 1 a 0, foi eliminado da competição. Mas a equipe dirigida por Enderson Moreira continua na Copa do Brasil, no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Na última rodada do estadual, derrotou o Conquista por 3 a 1 , fora de casa.