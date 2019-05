Fortaleza x Botafogo-PB: onde assistir a final da Copa do Nordeste

Fortaleza e Botafogo-PB se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza (Ceará), pela primeira partida da final da Copa do Nordeste. As duas equipes vão em busca do título inédito depois de terem feito boas campanhas de seus grupos na fase de classificação e passado pelas quartas e semifinal.

ONDE ASSISTIR AO VIVO FORTALEZA X BOTAFOGO-PB?

O duelo entre Fortaleza e Botafogo-PB será exibido ao vivo pelo canal Fox Sports e o Estado vai fazer o tempo real da partida.

A arbitragem será de Diego Pombo Lopez (BA), auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Daniel Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA). O responsável pela VAR (árbitro de vídeo) será Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

O Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, teve a melhor campanha do Grupo A na Copa do Nordeste, com 13 pontos, e passou por Vitória nas quartas de final e Santa Cruz na semifinal. O treinador espera contar com a força de sua torcida para fazer um bom resultado neste primeiro jogo decisivo.

Já o Botafogo-PB terminou a primeira fase com 18 pontos, atrás apenas do Ceará nos critérios de desempate, e depois eliminou o CSA nas quartas de final e o Náutico na semifinal. A intenção do técnico Evaristo Piza é conseguir no mínimo um empate para poder jogar o duelo de volta da final em casa, no Almeidão, dia 29.