Fortaleza x Botafogo: transmissão do jogo pelo Brasileirão

No encerramento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Botafogo se enfrentam, às 20h (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza.

Fortaleza x Botafogo terá transmissão do Premiere do site globoesporte.com. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O Fortaleza inicia a rodada na 15ª colocação, com 22 pontos, e precisa de um bom resultado para se distanciar da zona de rebaixamento. O time cearense foi goleado por 4 a 1 pelo Athletico-PR na última rodada, resultado que causou a demissão do técnico Zé Ricardo.

Já o Botafogo também vem de derrota, por 2 a 0 para o Bahia, mas aparece na 11ª colocação com 27 pontos. Depois do duelo com o Fortaleza, o time de Eduardo Barroca vai disputar o clássico com o Fluminense, no domingo.