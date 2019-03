Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Cearense

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo, no Castelão, às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Cearense. O jogo é o primeiro "round" do duelo entre Lisca e Rogério Ceni, que se enfrentarão novamente na semana que vem.

Onde assistir Fortaleza x Ceará ao vivo?

Fortaleza x Ceará terá a transmissão da TV Verdes Mares (afiliada da Globo no Ceará). O Ceará está na liderança da competição, com 11 pontos, e já classificado para a próxima fase. O Fortaleza inicia a rodada com sete pontos e o quinto lugar. Avançam apenas os quatro primeiros colocados.

Os rivais vão se enfrentar duas vezes nos próximos dias. Neste domingo, o compromisso é pelo Campeonato Cearense e no domingo que vem, a partida será pela Copa do Nordeste.

Após quatro rodadas sem vencer, Rogério Ceni respirou aliviado com a goleada de 4 a 0 sobre o Confiança, pela Copa do Nordeste, na quinta-feira. Além do rival, o Fortaleza ainda encara o Floresta para assegurar sua vaga.

O Ceará vive uma situação mais confortável. Classificado, o time de Lisca empatou por 1 a 1 com o Uniclic na última rodada. Depois do Fortaleza, duas vezes, o time alvinegro enfrenta o Ferroviário pelo estadual e Santa Cruz e Salgueiro pela Copa do Nordeste.