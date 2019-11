Fortaleza x Ceará: como acompanhar ao jogo na TV

O Fortaleza, que não vence há duas rodadas no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Ceará neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, na capital cearense, pela 32ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e pelo TNT. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O Fortaleza está numa posição intermediária no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, e vem de uma derrota para o Corinthians, na última rodada, em Itaquera. O time do técnico Rogério Ceni sabe da importância de vencer o rival no clássico local. Já o Ceará espera os três pontos no duelo para subir na tabela de classificação.

Últimos jogos do Fortaleza (todos pelo Brasileirão)

6/11 - Corinthians 3 x 2 Fortaleza

2/11 - Fortaleza 2 x 2 Atlético-MG

30/10 - Avaí 1 x 3 Fortaleza

26/10 - Cruzeiro 1 x 1 Fortaleza

19/10 - Fortaleza 2 x 1 Grêmio

Últimos jogos do Ceará (todos pelo Brasileirão)