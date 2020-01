Fortaleza x Ceará: onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Protagonistas de um dos clássicos de maior rivalidade no futebol brasileiro, Fortaleza e Ceará se enfrentam neste sábado, às 18h (horário de Brasília), no Castelão, em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O torcedor pode assistir ao vivo ao confronto pela Fox Sports, que também passará em seu site e aplicativo, e pelo canal de streaming Live FC.

Os rivais cearenses estrearam com empate na competição. O Fortaleza, fora de casa, não saiu do 0 a 0 com o Vitória, enquanto o Ceará, em casa, empatou em 2 a 2 com o Freipaulistano.

No Campeonato Cearense, o Fortaleza vem de vitóra por 1 a 0 sobre o Caucaia e o Ceará ficou no 1 a 1 com o Ferroviário.