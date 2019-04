Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo do Cearense

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, pelo primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense. O jogo da volta será realizado no domingo que vem.

Fortaleza x Ceará terá transmissão da TV Globo (para o Ceará - TV Verdes Mares).

Por ter feito melhor campanha, o Ceará joga com a vantagem do empate. Ou seja, se após os dois jogos o número de gols marcados pelas duas equipes forem iguais, o Vovô é quem fica com a taça.

A equipe comandada por Rogério Ceni chegou na decisão após superar o Guarany de Sobral, com duas vitórias por 1 a 0. Já o Ceará, do técnico Lisca, enfrentou o Floresta e passou após empatar em 2 a 2 e vencer por 3 a 0.

Na Copa do Nordeste, o Fortaleza goleou o Vitória por 4 a 0 e está classificado para a semifinal da competição. O Ceará perdeu em casa para o Náutico por 2 a 0 e deixou a competição.