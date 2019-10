Fortaleza x Chapecoense: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Fortaleza e Chapecoense, que está tentando se livrar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estado faz o tempo real do jogo.

A equipe do técnico Rogério Ceni, que voltou recentemente ao Fortaleza, está na 14ª posição e quer fazer o resultado em casa diante de um rival desesperado para subir na tabela de classificação. Já a Chapecoense está na lanterna da competição, com apenas 15 pontos.

Últimos jogos do Fortaleza (todos pelo Brasileirão)

5/10 - São Paulo 2 x 1 Fortaleza

30/9 - Fortaleza 1 x 0 Botafogo

26/9 - Athletico-PR 4 x 1 Fortaleza

22/9 - Fortaleza 0 x 1 Palmeiras

15/9 - Bahia 1 x 1 Fortaleza

Últimos jogos da Chapecoense (todos pelo Brasileirão)