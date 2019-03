Fortaleza x Confiança: onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Fortaleza e Confiança se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O time de Rogério Ceni tenta acabar com a sequência sem vitórias.

Onde assistir Fortaleza x Confiança ao vivo?

Fortaleza x Confiança terá transmissão do canal online Live FC. O Fortaleza aparece em segundo lugar do Grupo A, com cinco pontos. Já o Confiança aparece em sexto no Grupo B, com sete pontos.

O Fortaleza vem de uma sequência de quatro jogos sem vitória. Foram dois empates - um pelo cearense e outro pela Copa do Nordeste - e uma derrota, pelo estadual. Após a partida contra o time sergipano, o time comandado por Rogério Ceni terá dois jogos seguidos contra o rival Ceará. No domingo, a partida é pelo Campeonato Cearense e no domingo que vem, dia 17, o compromisso é pela Copa do Nordeste.

O Confiança lidera o Campeonato Sergipano, mas na última rodada foi goleado pelo Lagarto, em casa, por 4 a 1. Após duelar com o Fortaleza, o Confiança encara o Dorense (pelo estadual), Vitória (Copa do Nordeste) e CRB (novamente pelo torneio regional).