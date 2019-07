Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Corinthians visita o Fortaleza neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fortaleza x Corinthians terá transmissão do canal Premiere. O Estado fará tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE FORTALEZA X CORINTHIANS

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Felipe, Juninho; Edinho, Romarinho, Kieza e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni

CORINTHIANS: Cássio; Fagner; Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso (Matheus Jesus) e Jadson; Pedrinho, Vagner Love (Boselli) e Clayson (Everaldo). Técnico: Fábio Carille

O time alvinegro chega embalado após vencer o Montevideo Wanderers por 2 a 0 na quinta-feira, em Itaquera, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O técnico Fábio Carille ainda não deu pistas da escalação, mas pode ser que poupe alguns titulares.

Isso porque na quinta-feira tem o jogo de volta com o Wanderers e no próximo final de semana enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão. Na última rodada do torneio nacional o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Flamengo, em casa. Antes do início da 12ª rodada, ocupava a décima colocação com 16 pontos.

O Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, teve a semana livre para treinar e vem de empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa. A equipe tricolor está em 14º lugar, com 14 pontos, a cinco de distância da zona de rebaixamento.