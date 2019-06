Fortaleza x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Em busca de reabilitação, Fortaleza e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Fortaleza x Cruzeiro: transmissão

Fortaleza x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Premiere e o torcedor também pode assistir online pelo site e aplicativo do canal. O Estado também fará tempo real da partida.

Fortaleza x Cruzeiro: escalação

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Nathan, Carlinhos; Felipe, Juninho; Marlon, Romarinho, Marcinho e Kieza.

Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Dodô; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel (Pedro Rocha); Sassá.

As duas equipes lutam para não passar toda a Copa América na zona de rebaixamento. o Fortaleza aparece com sete pontos e está entre os últimos colocados da competição. No sábado passado, perdeu fora de casa para o Grêmio por 1 a 0.

O Cruzeiro está há oito jogos sem vencer em tempo normal. A equipe de Mano Menezes na quarta-feira passada eliminou o Fluminense na Copa do Brasil nos pênaltis (por 3 a 1), após empatar no tempo normal em 2 a 2. Na última rodada do Brasileiro, ficou no 0 a 0 com o Corinthians.