Fortaleza x CSA: escalações, horário e onde assistir ao possível jogo do título de Ceni

Fortaleza x CSA se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Castelão, em Fortaleza, em um jogo que pode dar à Rogério Ceni o primeiro título dele como treinador. Para a equipe cearense ficar com a taça, basta vencer e torcer para que o Avaí não derrote o Atlético-GO, também nesta terça, às 19h15.

Fortaleza x CSA terá a transmissão da Sportv. O time de Ceni já assegurou o acesso para a Série A do ano que vem, mas vê o título da Série B como a coroação da excelente campanha, justamente no ano de centenário do clube cearense.

Na última rodada, o Fortaleza derrotou o Atlético-GO por 2 a 1, resultado que o assegurou na Série A. Já o CSA bateu o Sampaio Corrêa por 3 a 2 e inicia a rodada na segunda colocação, com 57 pontos.

Escalações Fortaleza x CSA

O Fortaleza deve ir a campo com Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe, Dodô e Marlon; Éderson, Gustavo e Marcinho.

Já o CSA, do técnico Marcelo Cabo, deve jogar com Lucas Frigeri; Celsinho, Elivélton, Xandão e Rafinha; Yuri, Jhon Cley e Dawhan; Didira, Rubens e Hugo Cabral.