Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Com aspirações bem distintas, Fortaleza e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza x Flamengo terá transmissão do canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

LEIA TAMBÉM > Gabriel e Rodrigo Caio já estão em Fortaleza e reforçam Flamengo na quarta

O Flamengo é o time a ser batido no futebol brasileiro. A equipe de Jorge Jesus lidera o Brasileiro com folga. São 58 pontos contra 50 do vice-líder Palmeiras e contará com os reforços de Rodrigo Caio e Gabigol, que estavam com a seleção brasileira. Na última rodada, o Fla conseguiu um grande resultado ao derrotar o Athletico-PR por 2 a 0 fora de casa, em jogo que ficou marcado pela irritação dos flamenguistas com a arbitragem. Já o Fortaleza ainda tenta se reerguer após a chegada de Rogério Ceni. A equipe cearense perdeu na última rodada para o Vasco e ficou na 15ª posição, com 28 pontos, flertando com a zona de rebaixamento.

Últimos jogos do Fortaleza (todos pelo Brasileirão)

13/10 Vasco 1 x 0 Fortaleza

9/10 Fortaleza 1 x 0 Chapecoense

5/10 São Paulo 2 x 1 Fortaleza

30/9 Fortaleza 1 x 0 Botafogo

26/9 Athletico-PR 4 x 1 Fortaleza

Últimos jogos do Flamengo

13/10 Athletico-PR 0 x 2 Flamengo (Brasileirão)

10/10 Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (Brasileirão)

6/10 Chapecoense 0 x 1 Flamengo (Brasileirão)

2/10 Grêmio 1 x 1 Flamengo (Libertadores)

28/9 Flamengo 0 x 0 São Paulo (Brasileirão)