Fortaleza x Fluminense: onde vai passar, horário e escalações

Fortaleza e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza (Ceará), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe da casa espera um resultado positivo diante de uma equipe que vive uma situação incômoda na competição, nas últimas posições na tabela de classificação.

Fortaleza x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Quintero e Carlinhos; Felipe, Juninho e Mariano Vázquez; André Luís, Felipe Pires e Wellington Paulista.

Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique; Caio (Airton), Daniel e Ganso; Nenê, Wellington Nem e Yony González.

O Fortaleza vem de uma boa vitória na rodada anterior, quando ganhou do Goiás por 2 a 0, em casa. O time está em uma posição intermediária no Campeonato Brasileiro e com uma distância confortável da zona de rebaixamento. A meta é manter o ritmo para, quem sabe, garantir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Confira como foi o último treino Tricolor antes do duelo de amanhã, diante do Fluminense. ⚽️ pic.twitter.com/4jIaeGEno6 — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) September 6, 2019

Já o Fluminense vive uma situação delicada e turbulenta. O time trocou recentemente de treinador e com Oswaldo de Oliveira a equipe foi derrotada pelo lanterna Avaí na última rodada - o time catarinense, até então, ainda não havia vencido no torneio. O time espera surpreender o Fortaleza para voltar às vitórias.

Bom dia! Na manhã desta sexta-feira, o elenco Tricolor encerrou a preparação para o duelo com o Fortaleza. #TimeDeGuerreiros : Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/gzOPk9iCG8 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 6, 2019

​

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA:

SÁBADO

Corinthians x Ceará

Vasco x Bahia

Avaí x Flamengo

Fortaleza x Fluminense

Inter x São Paulo

Goiás x Palmeiras

DOMINGO

Cruzeiro x Grêmio

Santos e Athletico-PR

Botafogo x Atlético-MG

CSA x Chapecoense