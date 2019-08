Fortaleza x Goiás: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Fortaleza e Goiás vão se enfrentar às 16 h (horário de Brasília), neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fortaleza x Goiás terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que também vai passar o jogo online em seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real da partida.

As duas equipes vêm para o jogo com a confiança em alta, após boas reações na rodada passada. O Goiás bateu o Internacional de virada, por 2 a 1. E o Fortaleza arrancou o empate com o Santos por 3 a 3, após estar perdendo por 3 a 0.

Em momento mais favorável, o time goiano soma 21 pontos e ocupa a 11ª colocação da tabela. Já o Fortaleza apresenta 18 pontos e figura na 15ª posição geral, mais perto da zona de rebaixamento. O time cearense está duas colocações e quatro pontos acima da Chapecoense, a primeira equipe dentro da zona de degola.

Para este duelo, o Goiás poderá ter uma novidade entre os titulares: o lateral-esquerdo Alan Ruschel. O reforço, sobrevivente do acidente aéreo da Chapecoense, foi apresentado nesta semana e deve ficar ao menos no banco de reservas.