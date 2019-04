Fortaleza x Guarany: como assistir ao vivo ao jogo pelo Cearense

Fortaleza e Guarany jogam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela semifinal do Campeonato Cearense.

Onde assistir Fortaleza x Guarany?

Fortaleza x Guarany terá transmissão da TV Globo (para o Ceará). No jogo da ida, o Fortaleza venceu fora de casa por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Osvaldo.

O Fortaleza ficou em segundo lugar na segunda fase do Cearense, com 11 pontos, quatro atrás do líder Ceará - ambos entraram já nesta fase da competição. Além disso, a equipe terminou como líder do grupo A na Copa do Nordeste, onde venceu o ABC na última rodada, e enfrenta o Vitória nas quartas de final.

Já o Guarany de Sobral ficou em quarto na primeira fase do estadual, disputada sem os grandes, e em terceiro na segunda, quando fez dez pontos. Nas últimas seis partidas do Cearense, perdeu três, venceu duas e empatou uma.