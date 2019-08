Fortaleza x Inter: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com preocupações distintas, Fortaleza e Internacional se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

A equipe cearense entra na rodada ocupando a 12ª colocação, com 17 pontos, e conta com a estreia do técnico Zé Ricardo. O Inter é o oitavo colocado, com 21 pontos, e pode se aproximar do G4 se vencer.

ONDE ASSISTIR FORTALEZA X INTER?

Fortaleza x Internacional terá transmissão ao vivo pelos canais TNT e Premiere (que também irá exibir online através de seu aplicativo e site). O Estado vai fazer minuto a minuto do jogo.

ESCALAÇÕES DE FORTALEZA X INTER

Fortaleza: o técnico Zé Ricardo vai definir o time no treinamento de sexta-feira.

Inter: Marcelo Lomba; Bruno, Klaus, Bruno Fuchs e Natanael; Rithely, Bruno Silva, Sarrafiore, Nico López e Wellington Silva; Tréllez.

HORÁRIO

A partida será disputada às 17h, horário de Brasília, em Fortaleza.

ÚLTIMOS JOGOS DO FORTALEZA

O Fortaleza aposta suas fichas na estreia do técnico Zé Ricardo para dar uma arrancada e se afastar da parte debaixo da tabela. Na rodada passada, já sem a presença de Rogério Ceni, o time tricolor cearense derrotou fora de casa o CSA por 2 a 0. Anteriormente, havia perdido o clássico para o Ceará por 2 a 1, no último jogo comandado por Ceni, novo treinador do Cruzeiro.

ÚLTIMOS JOGOS DO INTER

O Inter divide suas atenções em três competições. Na rodada passada do Brasileiro, empatou sem gols com o Corinthians, em Porto Alegre. Anteriormente, havia derrotado o Cruzeiro por 1 a 0, em Belo Horizonte, pela semifinal da Copa do Brasil. E na próxima quarta-feira tem pela frente o Flamengo, pelas quartas de final da Copa Libertadores.