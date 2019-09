Fortaleza x Palmeiras: Onde assistir ao jogo, horário e escalações

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 19ª rodada do Brasileirão. Os dois times iniciam o segundo turno com ambições bem diferentes na tabela, com a equipe nordestina em busca de fugir do risco de rebaixamento e o time alviverde atrás de alcançar o Flamengo na liderança da competição.

Fortaleza x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo, TNT e Premiere, além do aplicativo EI Plus. O Estado também vai fazer tempo real do jogo.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

Felipe Alves; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Felipe, Gabriel Dias e Osvaldo; Romarinho, Edinho e Kieza.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Zé Rafael e Luiz Adriano

O Fortaleza não conseguiu vencer nas duas últimas rodadas. O time vem de uma derrota em casa por 1 a 0 para o Fluminense e de um empate por 1 a 1 com o Bahia, fora de casa, no domingo passado. O técnico Zé Ricardo não poderá contar com os atacantes Wellington Paulista, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Felipe Pires, excluído da partida por contratuais com o Palmeiras.

Já o time alviverde, do técnico Mano Menezes, tem como principal desfalque o atacante Dudu, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo na rodada anterior. Zé Rafael e Carlos Eduardo disputam a vaga de substituto. O Palmeiras vem de três vitórias consecutivas, após vencer nas últimas rodadas o Goiás, no Serra Dourada, e depois Fluminense e Cruzeiro, dentro de casa.